إطلاق حملة رقمية في الذكرى الثانية لرحيل القائد الوطني د.رمضان شلح

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "ميراث الكلمة والبندقية"؛ بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد الوطني الكبير د. رمضان شلح.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون وعرب مع الحملة بالتغريد على وسم "#ميراثالكلمةوالبندقية"، مستذكرين مناقب الراحل القائد الوطني د. رمضان شلح، وتاريخه وجهاده منذ تأسيس حركة الجهاد، ومواقفه الوطنية الشجاعة وقيادته للحركة بكل ثبات لأكثر من 20 عامًا.

وتداولوا تغريدات ومنشورات ومحتويات الحملة التي تعبر عن مواقف وطنية مشرفة للقائد رمضان شلح الذي حمل الأمانة على أفضل ما يكون، وحافظ على راية الجهاد عالية، وبقي على عهد الجهاد والمقاومة وفلسطين والقدس والإسلام والعروبة.

وأشادوا في تغريداتهم بالأمين العام الحالي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النحالة، مستحضرين تاريخه النضالي وسيره على عهد الأمين السابق الراحل الدكتور رمضان شلح، والأسبق الشهيد فتحي الشقاقي.

وتوفي الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي القائد الوطني الدكتور رمضان شلح في 06/06/2020، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد صراع مع المرض

ونعت فصائل فلسطينية وجهات عربية ودولية الدكتور رمضان شلح، لافتين إلى أن فلسطين بل والأمة العربية والإسلامية فقدت برحيله قائدًا وقامة وطنية كبيرة من قادة الشعب الفلسطيني، وفارسًا من فرسان الجهاد والمقاومة.