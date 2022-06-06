وفاة طفلة دهساً في رفح جنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:11 م
06 يونيو 2022
وفاة طفلة دهساً في رفح جنوب قطاع غزة
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أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة طفلة دهساً بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المرور في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الطفلة جنى تامر أبو طيور عام ونصف، وصلت مستشفى النجار بجروح خطيرة، توفت على إثرها؛ نتيجة صدمها من قبل مركبة نوع "دوبرمان"، قرب مفترق تمراز بمحافظة رفح، مبينة  أن المركبة كان يقودها السائق "ب، أ" 24 عامًا سكان منطقة زلاطة في محافظة رفح.

كما بينت الشرطة أنها أوقفت سائق المركبة وحجزت المركبة وفتحت تحقيقًا في الحادث؛ وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

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