الأضاحي في غزة.. "وفرة في العرض والأسعار في العلالي"

تشهد أسعار المواشي في قطاع غزة هذا العام ارتفاعًا غير مسبوق، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك مطلع الشهر المقبل، حيث لا يزال إقبال المواطنين على شراء الأضاحي للعام الحالي ضعيف جدًا مقارنة بالأعوام السابقة، وسط تخوف من التجار فشل هذا الموسم جراء ارتفاع الأسعار.

ووفق وزارة الزراعة، فإن هناك ارتفاعا طفيفا على أسعار المواشي هذا العام، حيث سترتفع بمعدل 1 شيكل لكل كيلو غرام مقارنة بالعام الماضي، عازيًا ذلك إلى غلاء الحبوب والأعلاف، التي تشكل ما يقارب 70% من التسعيرة العامة.

تدهور للأسوأ

سامي البطنيجي صاحب مزرعة للمواشي بغزة، قال، إنه لا يخفى على أحد تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن الأوضاع تتجه إلى الأسوأ عام بعد عام، وصولًا إلى الغلاء العالمي الذي شهدناه هذا العام في الشهور الأخيرة.

وقال البطنيجي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن نسبة الزيادة في الأسعار هذا العام بلغت (15-20%)، مشيرًا إلى أن الأسعار تتفاوت بشكل طفيف حسب العرض والطلب قبيل عيد الأضحى بأيام.

تكلفة انتاجية

وأضاف أن غالبية التجار قامت باستيراد المواشي بنسبة أقل من العام الماضي، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاجية للمواشي، جراء غلاء الأعلاف وارتفاع أسعار النقل العالمي للمواد الغذائية.

ولفت البطنيجي، أنطن الذرة الخاصة بتغذية المواشي حالًيًا (1800) شيكل، مبينًا أنها في السابق كانت تصل لـ (1100) شيكل، حيث ذلك ينطبق على باقي مواد تغذية المواشي.

أسعار الأضاحي

وحول أسعار المواشي هذا العام، ذكر أن سعر عجل الليموزين هذا العام (21 شيكل) للكيلو الواحد، فيما يبلغ سعر العجل الهولندي (17-18 شيكل)، أما العجل الشراري فقد بلغ سعر الكيلو منه (20 شيكل)، فيما وصل سعر ما يسمى المُبدّل نحو (18 شيكل)، وسعر كيلو العجل الغير مُبدّل (17 شيكل).

وعن سعر العجل من النوع المصري "برامو" (17شيكل)، فيما وصل سعر عجل السيمنتال (19 شيكل).

وتمنى البطنيجي، أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة لتلقي بظلالها على كافة القطاعات الزراعية والصناعية.

ويعاني المواطنين في قطاع غزة أوضاعا معيشية متردية جراء الحصار "الإسرائيلي" المتواصل منذ عام 2006 حتى وقتنا الراهن، ناهيك عن الحروب الدامية التي شهدها القطاع وأدت لتدمير البنية التحتية و

وتزيد من معاناة هؤلاء الفلسطينيين اعتداءات عسكرية إسرائيلية على غزة من حين إلى آخر أحدثها عدوان بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي

سبب رئيسي

ووافق "أبو سليم" صاحب مزرعة للمواشي بغزة، سابقه في ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين هذا العام على شراء الأضاحي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي يعد سببًا رئيسًيا في الاقبال على الشراء.

أكد أبو سليم لـ " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه قرر تخفيض سعر المواشي من نوع "البرتغالي والبلجيكي" بسعر منافس (20ِ شيكل) للكيلو، مبينًا أن ذلك يأتي تخفيفًا على المواطنين جراء الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة

وأوضح، أن الأضاحي من نوع البرتغالي "الليموزين" يُعطي 65% من اللحم من إجمالي الوزن الكلي، أما البلجيكي يُعطي (60-65%)، لافتًا أن هناك الإقبال على هذه الأنواع في موسم الأضاحي.

وذكر أبو سليم أن لديهم عروض في موسم الأضاحي والعقائق، يبدأ (1700-1900 شيكل) للحصة الواحدة، مشيرة أنه تبلغ (50-60 كيلو).

وفرة الأضاحي

في سياق متصل أكد مدير دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة في غزة طاهر أبو حمد، أن الكميات المتوفرة في مزارع القطاع هذ العام تتراوح ما بين 15 إلى 17 ألف رأس من المواشي، منوهًا إلى أنه حسب إحصائيات الوزارة لن يكون هناك أي نقص في الكميات هذا الموسم.

وأوضح أبو حمد، أن هناك ارتفاعا طفيفا على أسعار المواشي هذا العام، حيث سترتفع بمعدل 1 شيكل لكل كيلو غرام مقارنة بالعام الماضي، عازياً ذلك إلى غلاء الحبوب والأعلاف، التي تشكل ما يقارب 70% من التسعيرة العامة.

وأضاف: "بشكل عام أسعار العجول ستتراوح هذا العام ما بين 17 إلى 21 شيكلا للكيلو الواحد، أما بالنسبة للخرفان فستكون من خمس دنانير إلى خمس دنانير ونصف للكيلو الواحد"، مؤكدًا أن جميع الأوزان متوفرة للعجول والخرفان.

الوزارة تتابع

مدير دائرة القياس في وزارة الزراعة، م. فارس شحادة، أوضح أنه تم وضع خطة لمتابعة كافة مزارع المواشي في قطاع غزة، ومعايرة الموازين والقبانات، موضحاً أن الوزارة تتابع أسعار الاضاحي التي تحددها وزارة الزراعة.

ودعا المواطنين للتأكد من أن الموازين والقبانات تعمل بشكل سليم، مطالباً المواطنين بتقديم أي شكوى بشأن مخالفة الأسعار والاوزان.

وأشار شحادة، إلى أن عمل الوزارة سيستمر خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، نظرا إلى استمرار ذبح الأضاحي خلال أيام العيد، لمنع أي استغلال للإجازة الحكومية.

وبين إن مفتشي الوزارة ينظمون جولات بشكل يومي من خلال زيارات مفاجئة للمزارع والاحواش بالتعاون مع مباحث التموين.