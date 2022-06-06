الرابعة خلال شهر..المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال يقدم اسنقالته

ذكرت القناة الـعبرية ال 12، مساء اليوم الإثنين، عن استقالة جديدة داخل مكتب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت.

وقالت القناة، إن هذه الاستقالة تعد الرابعة داخل مكتب بينيت خلال أقل من شهر، موضحة أن المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي ماتان سيدي، قدم استقالته وأعلن إنهاء فترة ولايته بالتوافق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقال مكتب بينيت إن "ماتان سيدي ، كان يقدم الاستشارات لرئيس الوزراء الاسرائيلي منذ أربع سنوات وحتى أنه شغل منصب المتحدث الرسمي باسمه في وزارتي الحرب ووزارة التربية والتعليم".

وأضاف: "شغل ماتان خلال العام الماضي منصب المتحدث السياسي لرئيس الوزراء الاسرائيلي، وفي الوقت نفسه عُهد إليه بإدارة اتصالات المكتب وتنسيق العلاقات الدولية مع نفتالي بينيت "، مشيرًا إلى أن "المتحدث السياسي الجديد باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، سيكون يوتام بن يتسحاق ".