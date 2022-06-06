10 مصادر للسكر الخفي..تعرف عليها!

يتناول كثيرون أطعمة تحوي مصادر خفية للسكر المضاف قد تضر بهم، خاصة مَن يتبع حمية غذائية أو يتطلعون إلى بطن مسطحة، إليك أغرب هذه الأصناف.

قد تتفاجأ عندما تكتشف أن بعض اختياراتك اليومية تحتوي على سكر أكثر من الموجود في الدونات.

وسواء كانت العلامات التجارية تخدعك للاعتقاد بأنها لا تضيف السكر باستخدام واحد من 60 اسماً رمزياً للسكر أو تضيفه إلى طعام لا يحتوي عادةً على الكثير من السكر في البداية، فإن هذه الأطعمة المروعة تحتوي على سكر أكثر مما تتوقع.

وعدد موقع eatthis بعضاً من المصادر الخفية للسكر في نظامك الغذائي، كالآتي:

1- زبادي قليل الدسم

عادة، الزبادي هو أحد الأطعمة المفضلة لدينا لفقدان الوزن، لكن هذا المنتج بعيد عن كونه صديق للبطن المسطح، حيث يأتي بعض السكر في هذا المنتج من السكريات الطبيعية الموجودة بالحليب والفاكهة لكن ليس هذا فقط.

بجانب الحليب، يحتوي الزبادي على نسبة منخفضة من المغذيات الكبيرة التي تؤدي إلى إبطاء عملية الهضم مثل الدهون والبروتين، لذا من المرجح أن تعاني من ارتفاعات في نسبة السكر في الدم تؤدي إلى اتساع الخصر.

2- عصائر سموزي

هذه العصائر مليئة بالسكر أكثر مما تعتقد، فعندما تنظر إلى المكونات تقول "لا مشكلة كبيرة كل شيء من الفاكهة"، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو دقيقاً إلا أن نظرة فاحصة تثبت عكس ذلك.

معظم العصائر المعبأة في زجاجات لا تحتوي على أي مغذيات كبيرة مشبعة، وبدلاً من استخدام الفاكهة المخلوطة الحقيقية يستخدم مصنعو العصائر هذه مركزات عصير الفاكهة وهريس الفاكهة.

يمكن أن تكون مثل هذه المكونات ضارة مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، وهي مادة مضافة قيل إنها تسبب زيادة مستويات الكوليسترول السيئ وزيادة الوزن وتراكم دهون البطن.

3- زبدة الفول السوداني

قد يكون هذا هو المنتج المناسب عندما تحتاج إلى شطيرة أثناء التنقل أو عندما تحتاج إلى دفعة من البروتين بعد التمرين، ولكن من المدهش أن العديد من عبوات زبدة الفول السوداني تحتوي على كمية كبيرة من السكر، خاصةً عندما تكون مُنكهة بالعسل أو القرفة أو حتى الشوكولاتة.

نحن لا نقترح عليك تجنب زبدة الفول السوداني التي توفر البروتين تماماً، لكن تأكّد من أنها ليست في خطة وجباتك اليومية لأنها قد تدمّر نظامك الغذائي.

4- صلصة باربيكيو

من كان يظن أن إضافة تتبيلة بسيطة إلى دجاجك يمكن أن يجعل عشائك مليئاً بالسكر مثل الحلوى، حيث تحتوي ملعقتان كبيرتان فقط من صلصة الباربيكيو هذه على 15 جراماً من السكر.

في المتوسط، يتم تلطيخ أكثر من 4 ملاعق كبيرة على ضلوع الدجاج فقط، ما يعني أنك تحصل على 30 جراماً من السكر في طبق العشاء الخاص بك.

5- زجاجات الشاي الأخضر

قد يكون الشاي الأخضر هو المفضل لدينا عندما يتعلق الأمر بمشروب يعزز التمثيل الغذائي، لكن ليس عندما يتم تعبئته.

كل السكريات المضافة تلغي كل فائدة يقدمها هذا الشاي، ناهيك عن أن مستويات مضادات الأكسدة في المشروبات المعبأة قد تم قياسها لتكون أقل بكثير مما هي عليه في الكوب الطازج.

بدلًا من ذلك، اختر فنجانًا خاصًا بك يتم تحضيره في المنزل للحصول على فوائد شد البطن.

6- فواكه مجففة

قطع الفاكهة المجففة والمضغوطة والحلوة بعيدة كل البعد عن مجموعة الأطعمة الغنية بالألياف التي نعرفها ونحبها.

في الواقع الوجبات الخفيفة أقرب إلى الحلوى من شكلها الأصلي، لأنه بدون الماء تصبح السكريات أكثر تركيزًا في الصنف المجفف، والأسوأ من ذلك أن المصنّعين غالبًا ما يغطون الحلويات المجففة بمزيد من السكر.

7- الكاتشب

تتبيلات السلطة المعبأة مثل الكاتشب وصلصة الخل بالفواكه هي مواد مدمرة للنظام الغذائي، وعند محاولة البقاء نحيفًا فإن اختيار هذه المنتجات التي يتم تسويقها على أنها "خالية من الدهون" أو "خفيفة" يعد خطأً تقليديًا.

للتعويض عن فقدان النكهة التي توفرها الدهون، تقوم الشركات بتعبئة الزجاجات بالمواد الكيميائية والصوديوم وبالطبع السكر.

8- منتجات الألبان

إذا كان جسمك غير قادر على معالجة اللاكتوز أو كانت منتجات الألبان تجعل بطنك منتفخة بالكامل، فعليك بالتخلص منها.

تحتوي خيارات مثل حليب سيلك بالفانيليا واللوز على سكر أكثر من آيس كريم الفانيليا، ويقدم نحو 13 جراماً من السكر، خاصةً إذا كنت تخلطه مع الحبوب المملوءة بالسكر.

9- قهوة فاخرة

عليك أن تعرف عندما تهم بشرب فرباتشينو "frappuccino" أنك تشرب شيئاً أقرب إلى قالب حلوى.

تحتوي مشروبات كهذه على سكر مبالغ فيه، لذا فإن تناول مثل هذا المشروب السكرية أمر غير ضروري على الإطلاق.

10- شوكولاتة بالحليب

أنت تعلم أن منتجات الألبان تحتوي على سكريات طبيعية، لكن ما لا يدركه كثير من الناس هو مقدار السكر المضاف إلى حليب الشوكولاتة.

تساهم منتجات الألبان في إنتاج اللاكتوز بشكل طبيعي، لكن العديد من العلامات التجارية تضيف محليات إضافية إلى جانب نكهة الشوكولاتة.

كما تحتوي بعض العلامات التجارية على ضعف السكر تقريباً، لذا تأكد من إلقاء نظرة على ملصقاتك.