جوارديولا: برشلونة سيواجه صعوبة لضم نجم السيتي

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على أسماء بعض اللاعبين المرتبطين بالانتقال لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي.



وقال جوارديولا، حول انتقال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ لبرشلونة، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أعرف.. ليست لدي أي فكرة".



وبشأن الإضافة التي سيقدمها ليفا، أضاف: "مسيرته تتحدث عن نفسها.. نحن نتحدث عن ليفاندوفسكي، إنه يتكيف مع أي مكان. لكنني لا أعرف إذا كان الوضع الاقتصادي لبرشلونة يمكن أن يسمح بحسم الصفقة، ولا أعرف إذا كان بايرن سيتركه أم لا".



وحول تعاقد برشلونة مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، تابع جوارديولا: "يبدو أنهم سيواجهون صعوبة لحسم تلك الصفقة".



واستمر: "حقق فيران توريس أرقامًا جيدة عندما كان يلعب الفريق بشكل أفضل، كما أنه يستطيع أن يتطور".



وأردف: "أتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام مع برشلونة، لكن مع الوضع الحالي لا يمكنهم القيام بأشياء عظيمة.. هناك لحظات في التاريخ، يجب على الجميع قبولها، عندما يكون الوضع كما هو الآن".



واختتم: "في بعض الأحيان، سيساعد الانتقال إلى مستوى أقل، في الارتفاع مرة أخرى بسرعة كبيرة".