تعليم غزة: 38285 طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات التوجيهي يوم 14 يونيو

ذكرت وزارة التربية والتعليم بغزة، أن 38285 طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات الثانوية العامة بمحافظات قطاع غزة يوم 14 يونيو المقبل.

وعقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان تصحيح امتحانات الثانوية العامة لمناقشة تعليمات تصحيح ‏امتحانات الثانوية العامة للعام 2022.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة بغزة أ. جمال ‏يوسف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات، وأ. عماد حنونة مدير دائرة الامتحانات، وأ. نبيل أبو ندى رئيس قسم الإعداد والمتابعة، وأ. ناصر شلط رئيس قسم النتائج، وأ. ايمان مطر رئيس قسم الامتحانات.

وتم خلال اللقاء بحث مختلف القضايا والإجراءات المرتبطة بتصحيح امتحانات الثانوية العامة؛ حيث تم مناقشة آليات العمل بجميع مراحل عملية التصحيح.

وأكد يوسف أن الوزارة أنهت كافة التحضيرات لإنجاز امتحانات الثانوية العامة، مبينًا معايير وإجراءات تصحيح امتحان الثانوية العامة والتعليمات الخاصة بها.

وأضاف أن عملية التصحيح تهدف إلى التقدير العادل لعلامات المشتركين وغاية الوزارة أن تتم عملية التصحيح بكل أمانة وإتقان وفقًا لمتطلبات الجودة حتى نكون عند حسن ظن طلبتنا بنا، مؤكدًا على مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة للطلبة المتقدمين للامتحان وفقًا لمنظومة موحدة.

وأشار يوسف إلى وجود (5) مراكز للتصحيح في كافة محافظات الوطن منها مركزين في المحافظات الجنوبية وثلاثة مراكز في المحافظات الشمالية، وتقوم هذه المراكز باستلام الإجابات من اللجان المختلفة في القطاع وتقوم بحصرها وتفقدها وترتيبها وفق أعداد متسلسلة وتجهيزها لعملية التصحيح.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة لهذا العام في الرابع عشر من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمشاركة (35285) طالب وطالبة على مستوى مديريات قطاع غزة، موزعين على (225) قاعة امتحان.