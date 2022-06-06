بالتفاصيل.. الأوقاف تحدد تسعيرة الحج لحجاج قطاع غزة 2022

أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة، عن تسعيرة الحج لهذا العام 1443هـ / 2022 لحجاج قطاع غزة.

وذكرت الأوقاف في بيان صحفي، أن تسعيرة الحج لحجاج قطاع غزة تبلغ 3470 دينار أردني.

ودعت اللجنة الحجاج المقبولين للحج هذا العام والمسددين للدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1970) دينار أردني، عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي مباشرة، وذلك ابتداء من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/6/2022م وحتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8/6/2022م، وشددت أنه لن تقبل أية إيداعات بعد هذا التاريخ.

ودعت لجنة الحج، الحجاج لدفع رسوم الحج مباشرة في فروع البنوك المذكورة دون وساطة الشركات، لافتة إلى أن وزارة الأوقاف غير مسئولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات.

وعزت ارتفاع تسعيرة الحج في هذا العام، للارتفاع العام في رسوم الخدمات المقدمة في المشاعر بمخيمي عرفات ومنى، وكذلك الارتفاع في رسوم عوائد مؤسسة الطوافة والزمامة، والإعاشة الإجبارية في عرفات ومنى لجميع الحجاج.

وأوضحت اللجنة تفاصيل تسعيرة الحج على النحو التالي: