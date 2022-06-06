اضبط تردد قناة سما السورية الجديد 2022 على نايل سات HD ، ويبحث الملايين من المتابعين في العديد من الدول العربية لا سيما في سوريا ولبنان عن تردد قناة سما السورية عبر محركات الانترنت حيث تقدم الفضائية الجميلة والرائعة اجمل الأفلام والمسلسلات القيمة والجذابة والمشوقة ولقد قام فريق فلسطين اليوم في الحرص على كتابة هذه المقالة التي توصلكم الإشارة بحيث يمكن ضبطتها بمجرد الانتهاء من هذه المقالة ، في هذه المقدمة نشير لكم هذه القناة تعد منوعة انطلقت في بث تجريبي مساء الجمعة 7 سبتمبر 2012 كبديل عن قناة الدنيا التي تم وقف بثها نهائياً عن النايل سات وانطلقت في بثها النظامي صباح الأول من تشرين الأول ، وقد حقق نسبة مشاهدات عالية .

بحيث يمكن للجميع متابعة تردد قناة سما السورية الجديد 2022 على نايل سات HD في هذه المقالة التي تأتي ضمن سلسلة مقالات نود كتابتها يوميا ونجيب فيها عن كامل استفسارات الجمهور ومن ابرز البرامج التي تقدمها القناة هي : صباح الخير ، عيش الجو، شاشة الحدث، تفسير القرآن الكريم، كلاسيكو وفيما يلي التفاصيل كاملة .

تردد قناة سما السورية الجديد 2022

وقد وضع لكم فريق الموقع تردد قناة سما السورية على نايل سات وهو على النحو التالي: التردد: 10921 ومعدل الترميز: 27500 ومعمل تصحيح الخطأ: 6/5 والاستقطاب: عمودي ، وفيما يلي خطوات ضبط قناة سما وهو التالي:

تردد قناة سما السورية 2022 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10921.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.





تردد قناة سما السورية

تردد القناة: 11938.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة سما السورية الجديد

تردد القناة: 11177.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة سما السورية

وبعد أن تعرفنا على تردد قناة سما السورية فقد نشير إلى حضراتكم إلى أن قناة سماء تعد واحدة من أهم القنوات السورية التي تهتم بشكل كبير في الدراما العربية بشكل عام والدراما السورية بشكل خاص وتقديم برامج التيك شو ايضًا.