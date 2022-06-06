احذرها.. هذه العقارات تُسبب تساقط الشعر

قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف: إن المضادات الحيوية وأدوية تخفيض مستوى ضغط الدم يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

وأوضح الطبيب، أن تساقط حوالي 20 بالمئة من الشعر، هي علامة تشير إلى الصلع. ولكن استخدام أدوية مخفضة لمستوى الكوليسترول في الدم وأدوية مخفضة لمستوى ارتفاع ضغط الدم ومضادات الاختلاجات والمضادات الحيوية وأدوية أمراض المعدة هي من مسببات تساقط الشعر أيضا.

وأضاف: "إذا كان الشخص يشكو من تساقط شعره، فعليه ان يتعرف على ما يتناوله من الأدوية. ويمكن أن يصف الطبيب فيتامينات لتقوية الشعر ومنع تساقطه، ولكن يتناول الشخص في نفس الوقت أدوية ليس بحاجة لها، تسبب تساقط شعر".

وختم حديثه بالقول: "النساء غالبا ما يعانين من تساقط الشعر بسبب نقص عنصر الحديد والبروتينات في النظام الغذائي. كما يمكن أن يتساقط الشعر بسبب الأمراض المعدية والمزمنة والإجهاد وأمراض الغدة الدرقية".