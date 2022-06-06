داخلية غزة تعلن كشف أسماء المسافرين للسفر غدا عبر معر رفح البري

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء 7 يونيو 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الرابعة، والخامسة، والسادسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/24) هنــا، وللحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22) هنـــا.

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت الداخلية، المسافرين إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.