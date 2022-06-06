"التربية" تنهي تطبيق دراسة التقويم الوطني 2022

أنهت وزارة التربية والتعليم تطبيق دراسة التقويم الوطنيّ 2022 في مدارس العينة الوطنية، وهي دراسة تنفذها الوزارة كل عامين؛ لضبط الجودة للنّظام التّربوي الفلسطيني؛ ولرفد متّخذي القرار التربوي بمؤشّرات حديثة عن واقع التّعليم في فلسطين: سياقاته، ومدخلاته، وعمليّاته، ومخرجاته، ولتوفير مؤشّرات دوريّة لتقارير المتابعة والتّقييم السنوية التي تصدرها الوزارة.

واستهدفت الدّراسة عينة طبقية عشوائية من (1257) مدرسة من مدارس حكوميّة وخاصّة ووكالة الغوث، في الضفة وقطاع غزة، إذ قاست اختبارات الدراسة مهارات المنهاج المقصود لمباحث (اللّغة العربيّة والرّياضيّات والعلوم للصّفّين الخامس والتّاسع)، ومبحث اللّغة الإنجليزية للصّف السّادس، ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات للصّف العاشر.

وتتضمن الدراسة تطبيق مجموعة اختبارات تحصيل مقنّنة، ومجموعة استبيانات لتوفير المؤشرات السياقية، وهي أدوات يتم تطويرها بالتعاون بين فريق مركز البحث والتطوير والتربوي وفريق من الإدارات العامة ذات العلاقة ومشرفين من الميدان التربوي، ويشرف على تطبيقها ميدانياً فرق متخصصة من مكاتب التربية ومطبقين مدربين من مدارس العينة.

يشار إلى أنه وبعد اكتمال تسلم أدوات الدراسة بعد التطبيق الميداني، ستجري الاستعدادات؛ لتصحيح الفقرات المقالية للاختبارات، ومن ثم إدخال البيانات وتحليلها وصولاً لتعميم النتائج ذات العلاقة.

وفي هذا السياق، دعا مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي د. محمد مطر جمهور الباحثين وطلبة الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات الوطنية؛ للتوجه لمركز البحث؛ للحصول على قواعد البيانات التي ستوفرها الدراسة، بما يعزز نشاطات البحث الموجه للسياسات، موجهاً شكر مركز البحث لكافة فرق العمل في الوزارة ومديريات التربية ومدارس العينة والطلبة على التزامهم ببروتوكولات التطبيق وصولاً لهذا الإنجاز.



