افتتاح ميدان عين الحقيقة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة في بني سهيلا

افتتحت بلدية بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتعاون مع منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الإثنين 6 يونيو 2022، ميدان عين الحقيقة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وذلك بحضور ومشاركة رئيس بلدية بني سهيلا حمدان رضوان ورئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة وعدد من رؤساء البلديات ورئيس منتدى الإعلاميين د. خضر الجمالي ومحافظ خان يونس أحمد الشيبي، ولفيف من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية والإعلاميين.

وقال رضوان إن: "افتتاح ميدان (عين الحقيقة) هو من باب الوفاء لشيرين ورسالتها السامية في نقل الحقيقة التي لأجلها ارتقت شهيدة"، وتابع "هذا الميدان عرفان منا لحجم ما قدمته أبو عاقلة من تضحيات لخدمة القضية الفلسطينية ونقل رسالة شعبها ونقل حقيقة ما يحدث من جرائم على يد الكيان الإسرائيلي".

وأكد أن "جريمة اغتيال أبو عاقلة متكاملة الأركان دون أدنى شك"، مضيفًا: "ستبقى ذكراها راسخة فينا ولن ننساها وستبقى في قلوب شعبنا وأحرار العالم".

من جانبه، أشاد الشيبي بمسيرة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، مندداً بجرائم الاحتلال باستهداف الصحفيين في محاولة لحجب صور إرهابه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مقدراً مبادرة بلدية بني سهيلا بإطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على ميدان هام في المدينة.

بدوره، قال د. الجمالي خلال افتتاح الميدان: "ندشن لوحة شرف تؤكد استمرار الصحفيين في التحدي والإصرار لنقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي للعالم أجمع"، وتابع قوله: "اليوم نوجه رسالة وفاء وحب لشيرين أبو عاقلة التي اغتالها الاحتلال بدمٍ بارد في محاولة يائسة لإسكات صوت الحقيقة".

وأشار إلى أن مسلسل الانتهاكات بحق الصحفيين متواصل، حيث بلغت الانتهاكات 150 انتهاكًا خلال مايو/ أيار فقط في القدس والضفة الغربية المحتلتين، مبيناً أن "وتيرة اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين ارتفعت في الربع الأول (يناير- مارس) من العام الجاري لحوالي 220 انتهاكًا.

وناشد د. الجمالي مُقرر الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات المختصة ذات العلاقة بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الصحفيين؛ داعيًا لتشكيل محكمة خاصة لمحاسبة "إسرائيل" على جريمتها النكراء. وتوجه بالشكر لبلدية بني سهيلا على مبادرتها بإطلاق اسم الزميلة شيرين أبو عاقلة على ميدان هام في المدينة، معتبراً الميدان "رسالة دعم للصحفيين من أجل دفعهم لمواصلة مسيرتهم لنقل الحقيقة".

تكريم المجلس البلدي

وقدم وفد من الإعلاميين تقدمهم الإعلامي تامر لبد والإعلامية هبة سكيك من مجلس إدارة منتدى الإعلاميين ومدير المنتدى محمد ياسين ولفيف من الإعلاميين درع تكريم لمجلس بلدية بني سهيلاً خلال زيارة لمقر البلدية تقديراً لمبادرتها بإطلاق اسم الزميلة شيرين أبو عاقلة على ميدان هام في المدينة، معبرين عن تطلعهم لمزيد من التعاون والشراكة مع البلدية ومؤسسات المجتمع المحلي لخدمة الصحفيين والمجتمع.