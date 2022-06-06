فيديو وفاة خطيب جمعة بالمغرب على المنبر في المسجد وينطق الشهادتين

فيديو وفاة خطيب جمعة بالمغرب على المنبر وهو يشرح سكرات الموت ، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقاطع فيديو لخطيب توفي اثناء إلقاءه خطبة في احدى المساجد في المغرب حيث انتشر كالنار في الهشيم ، ولقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم الفيديو مع ابرز تغريدات المواطنين عليه .

وفي هذه المقالة التي وضعنا فيها فيديو وفاة خطيب جمعة بالمغرب على المنبر وهو يشرح سكرات الموت حيث سأل المواطنين الله عزوجل بأن يتغمده بواسع رحمته وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة بمنزلة الأنبياء والشهداء والصديقين ، وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

فيديو وفاة خطيب جمعة بالمغرب على المنبر

وتداول الالاف من المواطنين في المغرب لخطيب جمعة بالمغرب توفي على المنبر وهو يلقي خطبة أمام المصلين وقبل ان تخرج روجه فقد نطق بالشهادتين ، وعن الفيديو فهو على النحو التالي:

وفاة خطيب جمعة بالمغرب على المنبر وهو يشرح سكرات الموت ووفاة رسول الله ﷺ



اللهم احسن خاتمنا pic.twitter.com/p2XKvydbxE — الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) June 6, 2022

وفاة خطيب جمعة بالمغرب

مروان البلوشي كتب : "نسأل الله تعالى حسن الخاتمة لنا جميعاً، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته.. آمين يا ربّ العالمين". عبير علق : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم ارحمه وغفر له واسكنه الفردوس الاعلى من الجنة اللهم إني أسألك حسن الخاتمة".

احمد علق : يا رب بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". عبد الرحمن علق :" سبحان الله الذي ثبته على الشهادة ورزقه حسن الخاتمة ربي يرزقنا حسن الخاتمة يا ربي ويهدينا للحق ،قشعريرة أقسم بالله لدرجة البكاء.. يا رب ارزقني حسن الخاتمة".

أبو زهور علق : "ما اروعها واجملها واعذبها من خاتمة، رحمه الله وغفر له وادخله فسيح جناته، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فاعدوا ، لا إله إلا الله ، لو تمنّاها لم تكن بأفضل مما شاء الله له !! أسأل الله أن يرزقه الإخلاص والقبول ، وأن يرفعه مكانا عليّا .. اللهم طيب المقام ، وحسن الختام ".