أفضل دعاء للأبناء والوالدين في يوم عرفة.. أفضل دعاء يوم عرفة، لم يتبقى الكثير من الأيام على حلول عيد الأضحى المبارك 1443 هجري- 2022 ميلاديا، فالمسلمون يواصلون الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ويوم عرفة، بمضاعفة الأدعية في هذا اليوم، وأداء الطقوس الخاصة بهذه الأيام الفضيلة، فعيد الأضحى من أهم المناسبات التي تمر على المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويحتفل به المسلمون بعد عيد الفطر السعيد بشهرين وعشرة أيام من ذات العام.

أفضل دعاء في يوم عرفة

ويبحث المسلمون في جميع أنحاء الأرض عن أفضل دعاء للأبناء والوالدين في يوم عرفة.. أفضل دعاء يوم عرفة، فيستثمر المسلمون يوم عرفة، بالدعاء للأبناء والوالدين والأهل والأحباب، فهم على يقين تام بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم في هذا اليوم الفضيل؛ فهو يختلف عن بقية أيام السنة، إذ تتضاعف فيه الأجور، ويغفر الله للصائم الذنوب، لهذا يبحث المسلمون عن أفضل دعاء في يوم عرفة، وهو ما نرفقه لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية في هذه المقالة

أفضل دعاء للأبناء والوالدين في يوم عرفة

ويحرص الأبناء والآباء على الدعاء لذويهم من القلب في هذه الأيام الفضيلة، فهي أيام وساعات محببة جدا عند الله سبحانه وتعالى، ويتضاعف من فيه الأجر، لاسيما للذي يقدم على صيام هذا اليوم الفضل، وهنا نرفق لكم مجموعة من أفضل أدعية للأبناء والوالدين في يوم عرفة، كالتالي:- (رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا)، و (رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ)، و (رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ)، و (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ)، و (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)، و (رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ).

أفضل دعاء في يوم عرفة 2022

ويبحث المسلمون عن أفضل دعاء في يوم عرفة 2022، فهي من أفضل الأيام على الإطلاق، ويحتاج فيها المسلم إلى مضاعفة حسناته وأجره وثوابه، لهذا يهتم بالاطلاع على أفضل الأدعية في هذا اليوم العظيم، إذ ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّ أفضل الدعاءِ دعاءُ يوم عرفة، قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ)، و (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).