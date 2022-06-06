حماس: الدكتور الراحل شلّح قاتل من أجل قضية فلسطين ودافع عن ثوابتها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الإثنين 6/6/2022، أن الدكتور الراحل رمضان شلّح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قاتل من أجل قضية فلسطين، ودافع عن ثوابتها ومقدساتها، وحمل أمانة تاريخها المجيد، وجاهد لاسترداد كل ذرة من ترابها.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: في الذكرى الثانية لرحيل رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: مثّل الراحل الدكتور رمضان شلح، واحداً من كبار قادة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ورمزاً وطنياً عبر عن أصالة الشعب وعنفوان ثورته.

يشار إلى أن اليوم يصادف الذكرى الثانية لوفاة الدكتور شلح، إثر إصابته بمرض عضال.