تعليم غزة تناقش الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة مع رؤساء لجان التصحيح

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي– الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان تصحيح امتحانات الثانوية العامة لمناقشة تعليمات تصحيح ‏امتحانات الثانوية العامة للعام 2022.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة بغزة أ. جمال ‏يوسف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات، وأ. عماد حنونة مدير دائرة الامتحانات، وأ. نبيل أبو ندى رئيس قسم الإعداد والمتابعة، وأ. ناصر شلط رئيس قسم النتائج، وأ. ايمان مطر رئيس قسم الامتحانات.

وتم خلال اللقاء بحث مختلف القضايا والإجراءات المرتبطة بتصحيح امتحانات الثانوية العامة؛ حيث تم مناقشة آليات العمل بجميع مراحل عملية التصحيح.

وأكد يوسف أن الوزارة أنهت كافة التحضيرات لإنجاز امتحانات الثانوية العامة، مبينًا معايير وإجراءات تصحيح امتحان الثانوية العامة والتعليمات الخاصة بها.

وأضاف أن عملية التصحيح تهدف إلى التقدير العادل لعلامات المشتركين وغاية الوزارة أن تتم عملية التصحيح بكل أمانة وإتقان وفقًا لمتطلبات الجودة حتى نكون عند حسن ظن طلبتنا بنا، مؤكدً