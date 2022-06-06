محمد صلاح رفض طلب ليفربول ..والسبب!

قال إيهاب جلال مدرب منتخب مصر أن نجم ليفربول محمد صلاح تحامل على إصابته للعب مع الفراعنة ضد غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، ورفض طلب ناديه الإنجليزي بعدم اللعب.

وفاز منتخب "الفراعنة" بصعوبة بالغة على نظيره غينيا بهدف دون رد بقدم مصطفى محمد عند الدقيقة 87، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة للبطولة التي ستقام في ساحل العاج "كوت ديفوار".

وصرح إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز مصر على غينيا: "محمد صلاح كان يعاني من إصابة ولعب متحاملا على نفسه أمام غينيا، ورفض طلب ليفربول بإجراء أشعة قبل المباراة".

وأشار إلى أن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات سيخضع لفحوص لتحديد فرص مشاركته باللقاء القادم أمام إثيوبيا في ملاوي الخميس.

وخاض صلاح المباراة بأكملها ونال تكريما من الاتحاد المصري في الملعب قبل بداية اللقاء بمنحه ميدالية وكذلك درع خاص مدون عليه عبارة "نفتخر بك دائما" باللغة الإنجليزية، تقديرا لجهوده ونجاحاته مع ناديه ليفربول ومنتخب الفراعنة خلال الفترة الأخيرة.

وأكمل صلاح موسما شاقا مع ليفربول بالفوز بكأسي رابطة الأندية والاتحاد الإنجليزيين، بينما خسر لقب الدوري الممتاز اليوم الأخير، ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.