ما حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة.. حكم تأجيل صلاة المرأة بسبب رحلة ترفيهية، تبحث النساء عن إجابة عن أسئلة حكم صلاتها في الأماكن العامة، أو تأجيل صلاتها بسبب أنها في رحلة ترفيهية، سواء على شاطئ البحر أو مكان مكتظ بالرجال، أو أحد الأماكن العامة التي ليس فيها مصلى خاص بالنساء، بحكم أن الرجال يرونها وهي تصلي، وهو منافي للشرائع الإسلامية، فهذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات تفصيلية من أحد المفتيين الشرعيين، أو رجال على علم كبير بدين الله، ويستطيع أن يُجيب على تلك الأسئلة.

ما حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة

وتبحث المرأة عن حكم شرعي صحيح فيما يتعلق ببصلاتها في الأماكن العامة أمام أعداد من الرجال، وتتساءل عن، ما حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة.. حكم تأجيل صلاة المرأة بسبب رحلة ترفيهية، لاسيما قرب الدخول في فصل الصيف والبدء بتنظيم الرحلات الترفيهية سواء على شواطئ البحر أو في المتنزهات العامة، أو في أماكن يرفه عن أنفس الناس، ومن المتعارف عليه هو أداء الصلاة في أوقاتها المخصصة، لكن هل يوجد استثناء لهذا الفرض، يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على الطلاع على فتاوى رجال الدين والمفتيين الشرعيين، للاطلاع على الفتوى الشرعية لحم صلاة المرأة في الأماكن العامة.

حكم تأجيل صلاة المرأة بسبب رحلة ترفيهية..هل يجوز تأخير الصلاة بسبب الدراسة

لا شك في أن الصلاة واجبة، ولها شروط كدخول الوقت، وأركانٌ كالقيام مع القدرة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب على المكلف أن يؤديها، من بداية الوقت إلى نهايته، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا بسبب شرعي كالجمع بين الصلاتين لعذر شرعي، إذ يقول أحد الفقهاء أنه إذا طرأ أمر قد يشوش على الفكر أو يذهب الخشوع فلا بأس أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها حتى يذهب العارض.

الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة.. هل يجوز تأخير الصلاة بسبب الدراسة عن بعد

وللبحث عن الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة، أجاز الفقهاء لأربعة أشخاص تأخير الصلاة دون إثم عليهم، وهم: المسافر، والمتضرر بالمطر، والحاج يوم عرفة، والمريض، إذ إنه من المقرر شرعًا أن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وإذا أدَّاها بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة.