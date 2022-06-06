بالفيديو : متحرش التكنو في الأردن يظهر للإعلام

متحرش التكنو في الأردن يظهر للإعلام ، بعد الضجة الكبيرة التي لاحقت متحرش التكنو والفضيحة التي تابعها رواد المواقع التواصل الاجتماعي ، بقيت قضية متحرش التكنو من القضايا التي اثارت ضجة لدى وسائل الاعلام الاردنية ، لا ان المتحرش ابى الا ان يظهر للاعلام لتبرئة نفسه وتوضيح ان ما حصل من الاتهامات له بالتحرش بعدد من الطالبات، متهما الطلاب بـ”الاتفاق” فيما بينهم لـ”فبركة” مقطع صوتي ومحادثات مكتوبة وخاصة ان قضيته اصبحت كالنار في الهشيم وسط مطالبات من قبل المواطنين بإنزال اقصى العقوبة متحرش التكنو في الأردن يظهر للإعلام

متحرش التكنو في الأردن يظهر للإعلام

أحمد السعد، الأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ردّ على الاتهامات له بالتحرش بعدد من الطالبات، متهما الطلاب بـ”الاتفاق” فيما بينهم لـ”فبركة” مقطع صوتي ومحادثات مكتوبة، وأكد أنه سيحضر إلى الجامعة اليوم الإثنين للتحقيق فيما نُسب إليه من تُهم.





من هو متحرش التكنو في الاردن

وقال في أول ظهور إعلامي له: “تواصلت الجامعة معي اليوم وأبلغوني بوجود شكوى مقدمة ضدي وإن شاء الله سأتوجه غدا إلى مكتب رئاسة الجامعة، للحديث مع اللجنة المشكلة بخصوص هذا الأمر”، وأردف قائلا عن اللجنة: “سيحققون في الموضوع وهذا حق الجامعة وهذا الإجراء العادي الذي يحدث في الجامعة عند حدوث قضية مثل هذه فيها طرفين”.

متحرش التكنو في الأردن

وتابع عند سؤاله عن رده على الاتهامات الموجهة له: “أنا من يوم الجمعة مساء أتعرض لهجمة شرسة من قبل عدد كبير من الأشخاص، طلاب زائد حسابات وهمية كالذي سمعناه قبل قليل والذي يدعي فيه الشاب أنه صوت بنت (في المقطع) قام هو بتغييره حفاظا على الفتاة، ولكن المتابع لهذا الفيديو يستطيع بوضوح أن يدرك أن هذا الفيديو مفبرك وأنه من إعداد الشاب ومن خياله المريض”.

متحرش التكنو في الأردن يبرأ نفسه

وعند سؤاله عن التغريدات المنتشرة، قال الأستاذ الجامعي: “كل المنشورات التي أتت بعد ذلك قامت على هذا المقطع”، وعندما سئُل عن الصور الملتقطة لمحادثات مفترضة بينه وبين الطالبات، قال السعد: “كلها مفبركة وكلها من حسابات أنشئت من قبل الطلاب”.

واعتبر الدكتور أن “هذه اتفاقات بينهم ويمكن أن يكون هناك عدد من الطلاب المتفقين”، مضيفا: “أنا لم يُسجل علي قضية من هذا القبيل لو سمحت يعني، يستطيع الطلاب أن يقولوا ما شاؤوا لكن هل يوجد علي قضية مسجلة؟ لا يوجد قضية، هذه كلها اتهامات مغرضة”.

عند سؤاله عن أن الاتهامات هذه كانت تظهر على مدار السنوات الماضية لكن علاقته الجيدة مع إدارة الجامعة ساهمت في إخفاء الأمر، أجاب الأستاذ الجامعي: “هذا ليس صحيحا، وهذا اتهام إذا لإدارات الجامعة السابقة بأنها كانت تغطي على تصرفاتي… هذا كلام غير منطقي وغير واقعي، لأن إدارات الجامعة على مر تاريخ جامعة العلوم والتكنولوجيا لا تتهاون بأي مخالفة تحدث على أرض الجامعة سواء من طالب أو طالبة أو من أستاذ جامعي، فهذا كلام ليس له معنى… لو كنت قريبا من إدارة الجامعة لتسلمت مناصب إدارية”.

متحرش التكنو في الأردن

وكان قد انتشر وسم “متحرش التكنو” على موقع تويتر بشكل واسع على مدار الأيام الماضية وشهد تداول مقاطع وصورا اتهمت الأستاذ الجامعي بالتحرش بطالباته، حسب من نشرها.

من جهتها، أصدرت الجامعة بيانا الأحد قالت فيه: “بالإشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سُمّي بـ #متحرش_التكنولوجيا إننا نود أن نؤكد أنه ونظرا لما تم تداوله وبهدف تحري الحقيقة وإحقاقا للحقيقة وحفاظا على سمعة الجامعة أساتذتها وطلبتها، فقد تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء، كما ندعو أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة وتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة والتي سيتم التعامل معا بمنتهى السرية و الكتمان”.

متحرش التكنو في الأردن

وأردفت الجامعة في بيانها بالقول: “وإن الجامعة إذ تؤكد أنها ستتخذ أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذا الموضوع، لتحتفظ بحقها القانوني بحال ثبت عدم صحة هذا الخبر”.