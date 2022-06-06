بالصور الجبهة الشعبيّة تستقبل وفدًا من الجهاد الإسلامي للتهنئة بنجاح المؤتمر الثامن

استقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الرفيق جميل مزهر "أبو وديع"، اليوم الاثنين 6/6/2022، وفدًا رفيع المستوى من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وذلك لتقديم التهنئة للجبهة الشعبيّة على نجاح مؤتمرها الوطني الثامن.

وقدّم وفد الجهاد التهنئة باسم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأخ زياد النخالة والمكتب السياسي للحركة إلى الرفيق "أبو وديع" على نجاح أعمال المؤتمر الثامن للجبهة، مُؤكدًا أنّ القيادة الجديدة المنتخبة في الجبهة الشعبيّة هي كما سابقتها مؤتمنة على الثوابت والمقاومة وعلى الموقف الفلسطيني في كل الساحات.

وشدّد وفد حركة الجهاد على أنّ العلاقة مع الجبهة الشعبيّة تاريخيّة ومميّزة، ونتائج الانتخابات الأخيرة هي بمثابة إضافة نوعيّة وضمانة لمشروع المقاومة الفلسطينيّة، فيما عاهد الوفد الرفاق في الجبهة بالمضي معًا في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين.

بدوره، شدّد نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر، على أنّ هذه الزيارة تعكس التقدير والاحترام المتبادل ما بين الجبهة وحركة الجهاد الإسلامي، وتؤكّد على القناعة المشتركة في مشروع الكفاح والنضال.

وبيّن الرفيق "أبو وديع"، أنّ مؤتمر الجبهة الثامن كان محطّة للتقييم والمراجعة ووضع البرامج والخطط في سبيل تجديد الهيئات المختلفة وضخ دماء جديدة في الحزب، مُشيرًا إلى أنّ هذا جزء من المعركة الديمقراطيّة في المجتمع الفلسطيني ككل.

وعبَّر نائب الأمين العام عن تمنياته للأخوة في حركة الجهاد بنجاح انتخاباتهم الداخليّة الحالية، لافتًا إلى أنّ الجبهة كما دائمًا تعمل على تعميق علاقاتها بحركة الجهاد الإسلامي بما يخدم خط المقاومة وبما يُحافظ على الثوابت الفلسطينيّة والنسيج الفلسطيني.

وفي ختام حديثه، عاهد الرفيق "أبو وديع" أبناء شعبنا بالمضي على خطى الشهداء وعلى ذات طريق النضال والمقاومة حتى التحرير والعودة.









