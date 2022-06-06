سلطات الاحتلال تمدد الاعتقال الإداري بحق المعتقل صلاح الحموري

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين 6/6/2022: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مددت الاعتقال الإداري بحق المعتقل المقدسي صلاح الحموري للمرة الثانية على التوالي، قبل يوم واحد من الإفراج عنه".

وأوضح النادي أن الحموري اُعتقل في شهر آذار/مارس الماضي، وحول للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، على أن تنتهي يوم أمس، إلا أن سلطات الاحتلال مددت الاعتقال الإداري بحقه لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأشار نادي الأسير إلى أن المعتقل الحموري باحث ميداني في مؤسسة الضمير، وهو أسير سابق أمضى أكثر من 9 سنوات في سجون الاحتلال، ما بين أحكام واعتقال إداري، وخلال شهر أكتوبر الماضي صادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال على قرار سحب هوية الحموري وحرمته من الإقامة في القدس.