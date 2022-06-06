لجنة الأسرى للقوى الوطنية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام

حملت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام ، داعيةً المؤسسات الدولية لإرسال لجنة طبية دولية للكشف عن الحالة الصحية للأسرى المضربين.

وأكدت خلال وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى والمضربين على ضرورة تصعيد حالة الإسناد للأسرى المضربين عن الطعام ،مناشدةً شعبنا إلى تصعيد حالة الاشتباك مع الاحتلال رداً على جرائمه بحق الأسرى.

وطالبت وسائل الإعلام لمواصلة تسليط الضوء على معاناة الأسرى ، موضحةً ان الأسرى الأبطال سيدشنون قريباً انتصاراً جديداً على السجان.

وشددت على ان المقاومة لن تسمح بحالة الاستفراد أو بقمع الأسرى أو زيادة معاناتهم ونعدهم بأننا سنكون سنداً لهم في مواجهة السجان ، داعية ً أحرار العالم لفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.