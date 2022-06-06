ماذا قال أبو حسنة بشأن إضافة أسماء جديدة لكابونات الوكالة ؟

قال م. عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا": "إن برنامج ضم أسر جديدة لبرنامج كابونات الوكالة متوقف حتى اللحظة ، مشدداً على انه لا يمكن زيادة أعداد المستفيدين إلا من خلال عملية استبدال؛ لأنه لا يوجد لدى الأونروا تمويل يستوعب عشرات الآلاف".

وبين خلال تصريحات لصوت الأقصى أن العائلات المستفيدة التي تنجب طفلاً جديداً، يتم إضافته في السلة الغذائية ، تابع" نحن بحاجة لمعلومات من الجهات المختصة حتى نحدد من يستحق هذه الكابونة ".

وأوضح نحن نريد أن نتعاون في إطار تفاهم مشترك حتى نحل هذه القضية ، مشيراً الى ان الاونروا تعمل في حدود ما هو متوفر وهناك جهود كبرى تبذلها الأونروا لتأمين السلة الغذائية.

وجدد تأكيده ان الأونروا تعيش أزمة مالية وهذا الشهر استدنا لدفع الرواتب.

وكان مسؤول شؤون الموظفين في "الأونروا" بن ماجيكوديومني في وكالة الغوث "الأونروا" أكد أن الحالة المالية التي تواجه الوكالة لا تزال حرجة للغاية، وتبلغ نسبة العجز حوالى 100 مليون دولار للعام 2022.

وبين بن ماجيكوديومني، أن الوكالة الدولية اضطرت إلى اقتراض أموال من "الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ الإنسانية التابع للأمم المتحدة" لدفع الرواتب عن شهر أيار الماضي.

وفي رسالة وجهها للموظفين في "الأونروا" أشار ماجيكوديومني إلى أنه ورغم الأزمة المالية، بذلت إدارة الوكالة قصارى جهدها للوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها للموظفين على مدار العام الماضي.

ولفت إلى أن المفوض العام فيليب لازاريني قرر بعد مشاورات مكثفة مع الموظفين وممثلي المجتمع، دفع الزيادة السنوية في رواتب موظفي "الأونروا" بأثر رجعي، تماشياً مع التزامه تجاه الموظفين الذي تم التعهد به في تشرين الثاني الماضي، بحضور المضيفين، على أن يتم الإعلان عن طرق الدفع قريباً، وسيبدأ في موعد لا يتجاوز شهر تموز المقبل.