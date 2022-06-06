موعد عرض مسلسل وادي الذئاب جزء 11.. موعد وادي الذائب الجديد، من المتوقع أن يستأنف عرض مسلسل وادي الذئاب التركي هذا العام، إذ من المرجح أن يعود المسلسل على الشاشات بجزئه الثاني عشر قريبا، خلال عام 2022، وفق ما صرح به قائمون على عمل المسلسل الشهير، الذي غزا معظم بيوت العالم العربي والتركي، وبات مسلسلهم المفضل لاسيما أنه يحاكي حرب المافيات والاحتلال الإسرائيلي، وسيطرة الحركة الماثونية على العالم، وكذلك ظهور تنظيم الدولة "داعش" والكثير من الأحداث والتفاصيل الشيقة، ومنها ما يحدث فعلا في العالم العربي.

متى موعد مسلسل وادي الذئاب الجديد

ويبحث متابعو مسلسل وادي الذئاب عن موعد عرض مسلسل وادي الذئاب جزء 11.. موعد وادي الذائب الجديد، لأنه يحظى باهتمام مئات الملايين من المتابعين، لاسيما وإنه يحاكي قصة احتلال فلسطين، وطرد المافيا من تركيا، والجهات الأجنبية التي تحارب تركيا من أجل احتلالها والسيطرة عليها اقتصاديا وماليا، كذلك أحداث ومعارك عدة مع منظمات وتنظيمات كثيرة، وهو ما دفع الناس للبحث عن متى موعد مسلسل وادي الذئاب الجديد، وكالة "فلسطين اليوم"، حاولت الوصول إلى معلومات مؤكدة عن الموعد المحدد لبدء عرضه من جديد، إلا أن كل ما يدور عن معلومات هي توقعات وتخمينات وليست حقيقة مؤكدة.

موعد عرض مسلسل وادي الذئاب جزء 11

وعلى الرغم من أن مسلسل وادي الذئاب فقد نجوم كثيرة، كانوا قد أدوا أدورا مهمة لاقت اهتمام واعجاب مئات الملايين من متابعي المسلسل التركي، مثل ميماتي واسكندر الكبير وعبد الحي وكارا وزازا، إلا أن المسلسل لايزال يلقى اعجاب الملايين من الناس حول العالم، وينتظرون عرض الجزء الجديد منه، على الرغم من عدم وجود أي معلومة مؤكدة حول موعد إصدار الجزء الحادي عشر من المسلسل الشهير.

حقيقة موت مراد علم دار

وتداولت قبل أيام عدة معلومات عن موت مراد علم دار في عملية اغتيال، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير أو منع عرض مسلسل جديد من وادي الذائب عام 2022، إلا أن المقربين منه نفوا الأخبار المتداولة جملة وتفصيلا، وقالوا إنها مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة، ففي تلك الأيام تصدرت مواقع البحث عن حقيقة موت مراد علم دار، كونه البطل الرئيسي في مسلسل وادي الذئاب من الجزء الأول حتى العاشر.