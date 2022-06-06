موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر مايو 2022 ، يبحث الموظفون في القطاع العام للسلطة الفلسطينية عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة وسط الحديث عن دفع جزء كبير من المستحقات عن عدة اشهر مما اثار حالة من التساؤلات عن نسبة وموعد صرف رواتب الموظفين ، وسط حالة من الفوضى السياسية وخاصة فيما يتعلق بالتسريبات تخص الرئيبس الفلسطيني محمود عباس وحالته الصحية ، وكالة فلسطين اليوم تتابع اخبار وموعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر مايو 2022.

موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر مايو 2022

صرف الرواتب وفقا لمصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" بينت أن صرف رواتب السلطة يوم غد الثلاثاء 7/6/2022 بنسبة 80٪ وبحد أدنى 2000 شيكل

وبينت المصادر أنه سيتم صرف 5٪ من رصيد المستحقات المتراكمة عن الأشهر (11-12-1-2-3-4-5)

وبينت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك، مع احتمالية الصرف اليوم على الصراف.





موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر مايو 2022

يشار الى ان الغلاء المعيشي يضرب الاراضي الفلسطينية بقوة ، بالإضافة الى وجود عدد من الازمات والاضرابات ، في القطاع المختلفة لرفع نسبة غلاء المعيشة والتي كانت اخرها نقابة المعلمين التي لازالت تلوح باستمرار الاضراب وخاصة في ظل تنصل الحكومة ن وسط دعوات بمراقبة الاسواق وخفض الغلاء المعيشي .



