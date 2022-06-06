محررو بيت لحم يزورون عائلة الأسير عواودة بالخليل

زار وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي في محافظة بيت لحم بالضفة المحتلة، خيمة التضامن مع الأسير خليل عواودة في بلدة إذنا بالخيل، والمضرب عن الطعام لليوم الـ97 على التوالي.

وتحدث الأسير المحرر أبو أحمد حسان، عن صفات الأسير عواودة وخصاله النبيلة المتمثلة بعنفوانه وصبره وإرادته العصية على الانكسار، موجهاً التحية لوالد وعائلة الأسير خليل ولكل من ساند ودعم قضيته العادلة.

من جهته، استحضر الشيخ عمر حسان، عظمة ومكانة الصبر في القرآن الكريم التي يتحلى بها خليل وذويه، مؤكداً على الوقوف خلف هذه البيوت الكريمة إسناد ووفاءً لها فهي التي تمثل فلسطين وكل فلسطين.

يُذكر أنّ الأسير خليل عواودة (41 عاماً) يقبع في سجن "الرملة"، ويعاني ظروفاً صحية في غاية الصعوبة وجسده يتهالك من شدة الأوجاع، في ظل تعمد سلطات الاحتلال المماطلة بالاستجابة لمطلبه بهدف إنهاك جسده والتسبب له بأمراض ومشاكل صحية يصعب علاجها لاحقاً، كجزء من السياسات التي تستهدف المعتقلين جسدياً.