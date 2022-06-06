بالفيديو رصد سلحفاة بيضاء تثير الذهول

وثّق مقطع فيديو ظهور سلحفاة بيضاء من نوع غالاباغوس، في حديقة حيوانات سويسرية.

وذكرت وسائل اعلام دولية، أن إحدى سلاحف غالاباغوس العملاقة وضعت 5 بيضات في فبراير/ شباط الماضي، ثم فقست بيضتان منهما لتأتي سلحفاة سوداء اللون مثل الأم، والأخرى بلون أبيض نادر الظهور.

من جانبه، قال توماس موريل، عضو فريق تروبيكواريوم، الراعي لتلك السلاحف: "لقد فوجئنا تمامًا بلون السلحفاة، بالنسبة لهذا النوع، إنه أمر غير عادي".

يشار إلى أن السلحفاة الأم تزن أكثر من 100 كيلوغرام، فيما يزن الذكر حوالي 180 كغ، ويبلغ عمر الزوجين نحو 30 عامًا.

وتتراوح نسبة نجاح التزاوج في هذا النوع من السلاحف ما بين 2 -3% فقط، وتزن صغار السلاحف نحو 50 غراما عند الولادة ويماثل حجمها راحة يد الإنسان.