بلدية غزة تستقبل طلبات ترخيص المسالخ المؤقتة للأضاحي

بدأ قسم الرقابة الصحية في بلدية غزة، باستقبال طلبات ترخيص المسالخ المؤقتة ونقاط الذبح للأضاحي استعداداً لموسم الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.

وأفاد رئيس القسم رشاد عيد أنه تم البدء، في استقبال الطلبات في مقر المسلخ البلدي في شارع 10 في حي الزيتون جنوب المدينة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 30: 1 بعد الظهر خلال أيام الدوام الرسمي للبلدية.

وبين عيد، أن الهدف من ترخيص المسالخ المؤقتة ونقاط الذبح هو ضبط عملية الذبح العشوائي والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنع حدوث مكاره صحية بسبب مخلفات الذبح والتخلص الخاطئ منها.

وأوضح أنه سيتم منح تراخيص للتجار والجزارين بعد استيفاء الإجراءات والتي تشمل عقود الملكية أو الإيجار للمكان، وصورة الهوية، وعقد اتفاق مع طبيب بيطري للإشراف على صحة وسلامة المكان.

ودعا كافة الجزارين وأصحاب المزارع الذين يذبحون الأضاحي أيام العيد لضرورة الإسراع والحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للإجراءات المطلوبة لتسهيل أعمالهم في ذبح الأضاحي خلال فترة العيد.

وأكد رئيس قسم الرقابة الصحية أن طواقم القسم ستكثف جهودها لضمان ضبط عمليات الذبح وفقاً للنظام وسيتم مخالفة غير الملتزمين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن وحدة العلاقات العامة والإعلام في البلدية ستطلق حملة إعلامية خلال الأيام القادمة لزيادة التوعية لدى المواطنين بالطرق السليمة للتخلص من مخلفات الذبح وطريقة حفظ اللحوم ونقاط الذبح المعتمدة والحاصلة على التراخيص الصحية.