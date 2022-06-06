سعر العملات الرقمية: البيتكوين مستقر على 29 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 6/6/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.23 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.51% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 46.15%، ما يعادل انخفاض قدره 0.10% عن اليوم الماضي.

وهنا نذكر أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.24% لتسجل نحو 29,755 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.31% لتسجل نحو 1,794 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9993 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.21% لتسجل نحو 297 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.20% لتسجل نحو 0.5642 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.37% لتسجل نحو 0.392 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.14% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 4.72% لتسجل نحو 39 دولار.

انخفض سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 0.89% لتسجل نحو 0.08125 دولار.