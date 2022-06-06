بالفيديو ملخص مباراة الأرجنتين واستونيا.. أهداف ميسي ضد استونيا، يبحث محبو كرة القدم حول العام عن ملخص مباراة الأرجنتين واستونيا، وذلك في المباراة الدولية الودية التي أقيمت مساء أمس الأحد 5 يونيو 2022، في لعبة تأليق فيها النجم الأرجنتيني وقائد المنتخب ليونيل ميسي بعدما سجل خمسة أهداف في استونيا، وهو ما يسميها عشاق كرة القدم سوبر سوبر هاتريك، كما إنه أعاد مجد عام 2012، عندما سجل أول خماسية له في دوري أبطال أوروبا أمام فريق بايرن ليفركوزن، عندما كان نادي برشلونة في أوج عطائه.

ملخص مباراة الأرجنتين واستونيا

وشهدت مباراة الأرجنتين واستونيا تفوق رفاق ليونيل ميسي والسيطرة على مجربات المباراة في كل دقائقها، لهذا يبحث محبو كرة القدم عن بالفيديو ملخص مباراة الأرجنتين واستونيا.. أهداف ميسي ضد استونيا، خاصة أن هذه المباراة ونتيجتها وعودة تألق ليونيل ميسي هي بمثابة رسالة قوية إلى بقية المنتخبات الأخرى، بأن أرجنتين مارادونا عاد إليكم من جديد، لهذا سنرفق لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ملخص مباراة الأرجنتين واستونيا، لمشاهدة أهداف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

أهداف مباراة الأرجنتين واستونيا

وفي المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأحد، هدت تألقا ملحوظا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاسيما بعد أشهر الركود التي حلت عليه، خاصة بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان هذا الموسم، إذ عاش أسوأ موسم كروي له على الاطلاق، ولم يعد هو ميسي الذي يعرفه الجمهور، إذ لم يسجل الأهداف المعهودة منه، ولم يشهد محبوه التألق والسحر الذي كان عليه في السابق.

شاهد أهداف الأرجنتين واستونيا

وكان مباراة سهلة للمنتخب الأرجنتيني ضد منتخب استونيا، حيث انتهت بخماسية نظيفة، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خمسة أهداف ليقود منتخب بلاده لاكتساح إستونيا 5-0، حيث جاءت أهداف ميسي في الدقائق 8 (من ركلة جزاء)، 45، و47، و71، و76.، وخاض منتخب الأرجنتين مباراة الليلة أمام نظيره الاستوني في إطار استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الحالي، ويتواجد منتخب الأرجنتين في مونديال "قطر 2022"، ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من السعودية، المكسيك وبولندا، وهو مرشح فوق العادة ليحصد كأس العالم 2022، لاسيما بعد تألق نجومه في المباريات الماضية.