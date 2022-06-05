بكم سعر الذهب في مصر النهارده اليوم الاثنين 6-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية

بكم سعر الذهب في مصر النهارده اليوم الاثنين 6-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، وبناء على كميات البحث الكبيرة التي لاحظها فريق فلسطين اليوم في الساعات من الأولى في هذا الصباح على جوجل الشهير فقد وضعنا لكم التقرير الشامل الذي يضع بين يديكم كامل التفاصيل لجميع العيارات ونقوم يوميا بكتابتها حتى يتمكن كافة المصرين من الوصول إليها بكل اريحية تامة ، ونشير في هذه البداية إلى المقالة التي اعدناها لحضراتكم حول أسعار المعدن الثمين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر ، وعن التفاصيل كاملة فهي على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,147 شراء 1,154

عيار 22 بيع 1,052 شراء 1,058

عيار 21 بيع 1,004 شراء 1,010

عيار 18 بيع 861 شراء 866

عيار 14 بيع 669 شراء 673

عيار 12 بيع 574 شراء 577

الاونصة بيع 35,685 شراء 35,898

الجنيه الذهب بيع 8,032 شراء 8,080

الكيلو بيع 1,147,429 شراء 1,154,286

سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم

بكم سعر الذهب النهارده في مصر اليوم

في حين جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,109 جنيه $59.56

سعر الذهب عيار 22 1,016 جنيه $54.60

اسعار الذهب عيار 21 970.09 جنيه $52.12

اسعار الذهب عيار 18 831.50 جنيه $44.67

سعر الذهب عيار 14 646.71 جنيه $34.74

سعر الذهب عيار 12 554.32 جنيه $29.78

سعر الذهب عيار 9 415.74 جنيه $22.33

اسعار أوقية الذهب 34,479 جنيه $1,852

اسعار جنيه الذهب 7,761 جنيه $416.93

اسعار كيلو الذهب 1,108,648 جنيه $59,559

سعر الذهب في مصر عيار 18

بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 يونيو 1,110 970.93 832.22 647.27 554.80

3 يونيو 1,109 970.77 832.08 647.17 554.71

2 يونيو 1,121 981.08 840.92 654.04 560.60

1 يونيو 1,107 968.46 830.11 645.63 553.39

31 مايو 1,100 962.32 824.84 641.53 549.88

30 مايو 1,110 970.96 832.24 647.29 554.82

29 مايو 1,109 970.25 831.64 646.82 554.42

28 مايو 1,109 970.48 831.83 646.97 554.55

27 مايو 1,109 970.62 831.95 647.07 554.62

26 مايو 1,108 969.34 830.86 646.22 553.90

وفي ختام المقالة التي كتبناها حول بكم سعر الذهب في مصر النهارده اليوم الاثنين 6-6-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .