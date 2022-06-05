أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 6 -6-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال يقدم لكم أسعار الذهب في سوريا، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث بشكل ملحوظ، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 6 -6-2022

استقرار الذهب في سوريا

استقرت أسعار الذهب في سوريا في تعاملات، اليوم الإثنين 6 يونيو/حزيران 2022، رغم تسجيل المعدن النفيس خسائر أسبوعية عالميًا.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 6 -6-2022

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 149.640 ألف ليرة (59.56 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، مسجلًا نحو 130.938 ألف ليرة (52.12 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 6 -6-2022

سعر جرام الذهب عيار 18

وبقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، عند نحو 112.232 ألف ليرة (44.67 دولار).

الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 87.291 ألف ليرة (34.74 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 6 -6-2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات، نحو 4.653 مليون ليرة (1852 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.047 مليون ليرة (416.93 دولار).

أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 6 -6-2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة (ختام الأسبوع)، متأثرة بارتفاع الدولار في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، والذي جاء أفضل من المتوقع ما عزز توقعات تشديد السياسة النقدية بصورة كبيرة.