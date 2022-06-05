سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 6 يونيو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهو من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين من التجار وغيرهم، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 6 يونيو 2022

سعر الدولار في سوريا اليوم

استقر سعر الدولار في سوريا خلال مستهل تداولات، اليوم الإثنين 6 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 6 يونيو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 3955 ليرة للشراء، و3990 ليرة للبيع، دون أي تغير عن سعر إغلاق أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 6 يونيو 2022

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

سعر اليورو الأوروبي

وتراجع سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى مستوى 4235 ليرة للشراء، و4278 ليرة للبيع، مقابل 4238 ليرة للشراء، و4280 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، إلى مستوى 4930 ليرة للشراء، و4984 ليرة للبيع، مقابل 4956 ليرة للشراء، و5010 ليرات للبيع خلال تعاملات أمس السبت.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 6 يونيو 2022

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 1053 ليرة للشراء، و1065 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه بنهاية تعاملات أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 6 يونيو 2022

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1074 ليرة للشراء، و1087 ليرة للبيع، دون أي تغير يذكر على سعر إغلاق تداولات أمس.

سعر الدينار الكويتي

ونزل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، عند مستوى 12910 ليرات للشراء، و13049 ليرة للبيع.