استمرار تراجع أسعار العملات الرقمية، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار العملات الرقمية حيث يهتم بها الكثير من التجار والهواة؛ بعد الانتشار الواسع الذي حققته في السنوات الأخيرة، وبعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال لكم.

استمرار تراجع أسعار العملات الرقمية

سعر بيتكوين اليوم

تراجعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة، اليوم الأحد 5 يونيو 2022، في تواصل للأداء الهزيل الذي يضرب السوق خاصة في تعاملات بيتكوين.

وتأثرت بيتكوين بتقلبات الدولار الذي وتر المستثمرين بينما تباينت شهية الإقبال على المخاطرة، ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة إلى 1.22 تريليون دولار بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة بلغ 42.84 مليار دولار.

ولا تزال بيتكوين تواجه مقاومة قوية عند متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا، والذي يقع حاليًا عند 34000 دولار، ودارت بيتكوين حول مستوى 30 ألف دولار خلال الأسبوعين الماضيين، وقد يشير ذلك إلى تقلبات الأسعار في وقت لاحق من هذا الشهر.

وظل مؤشر القوة النسبية لعملة البيتكوين (RSI) عالقًا دون المستوى 50 المحايد ، مما يشير إلى تباطؤ الزخم وراء الارتفاع الأخير في السعر.

استمرار تراجع أسعار العملات الرقمية

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 0.03% ليصل إلى 29,706.34 دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

استمرار تراجع أسعار العملات الرقمية

أسعار العملات الرقمية اليوم

عملة إيثريوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.13% مسجلًا 1,791.46 دولار.

بينانس كوين

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.73% ليبلغ 297.80 دولار.

عملة الريبل

ونزل سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 0.04% إلى 0.391354 دولار.

عملة كاردانو

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.32% إلى 0.563203 دولار.

بولكادوت

فيما خسر سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.42% ليصل إلى 9.36 دولار.

سعر دوجكوين

ونزل سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 0.26% ليصل إلى مستويات 0.081758 دولار.