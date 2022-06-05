3 قتلى و14 جريحا في إطلاق نار في ولاية تينيسي الأميركية

أعلنت الشرطة الأمريكية، فجر اليوم الأحد، أن إطلاقا للنار وقع قرب ملهى ليلي بولاية تينيسي، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 14 آخرين بأعيرة نارية.

وقالت الشرطة خلال مؤتمر صحفي:" إن 14 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، فيما أصيب 3 آخرون أثناء محاولتهم الفرار من مكان الحادث".

وأضافت :"أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية فيما توفي شخص ثالث بعد اصطدامه بسيارة".

وتابعت الشرطة :"أن 16 من الضحايا كانوا من البالغين وكان أحدهم قاصرا ولا يزال العديد منهم في حالة حرجة، مؤكدة بدء تحقيق شامل في القضية".

وكان قد هرع رجال الشرطة إلى موقع الحادث عقب تلقيهم تقريرا عن إطلاق نار في الساعة 2:42 صباحا في شارع ماكالي بالقرب من ملهى ليلي وعثروا على عدة ضحايا.

ومن جانبها ذكرت وكالة "أ.ب" أن العديد من القناصة تواجدوا بالمكان فيما طالبت الشؤطة كل من لديه معلومات حول إطلاق النار بإبلاغها للشرطة، مشيرة إلى أن الشرطة تعتقد كانت حادثة فردية وليس هناك أي تهديد للسلامة العامة.

جدير ذكره أنه يأتي إطلاق النار في عطلة نهاية الأسبوع بعد إصابة ستة أحداث خلال تبادل لإطلاق النار في المنطقة التجارية بوسط مدينة تشاتانوغا.