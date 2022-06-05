إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:10 م
05 يونيو 2022
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 إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس

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