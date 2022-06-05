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إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:10 م
05 يونيو 2022
إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس
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