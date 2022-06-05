مقتل 7 مسلحين في عمليتين مختلفتين بالقرب من الحدود الأفغانية

قتل الجيش الباكستاني، اليوم الاحد، سبعة مسلحين في عمليتين مختلفتين بالقرب من الحدود الأفغانية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام باكستانية.

وبحسب وسائل الاعلام الباكستانية، فإن خمسة مسلحين قتلوا في غارة على مخبأ بمنطقة جاني خيل بمنطقة بانو بوابة شمال وزيرستان، كما قتل مسلحان آخران في تبادل لإطلاق النار في منطقة قبلية في شمال وزيرستان.

وصادرت قوات الأمن أسلحة وذخائر من المنطقتين وقالت عبر بيان لها: إن المسلحين شاركوا في هجمات على قوات الأمن في الأشهر الأخيرة.

يشار إلى أن منطقة شمال وزيرستان والمناطق المحيطة بها ظلت ملاذًا للمتشددين لسنوات حتى عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهير المنطقة في عام 2014.