اعتقال شاب وشابة في مدينة القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، شاباً وشابة من أمام باب حطة بالمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا وشابة من أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، عقب الاعتداء عليهما بشكل وحشي.

وذكرت أن القوات اقتادت الأسيرين إلى جهة غير معلومة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مرابطتين من مدينة القدس المحتلة، فيما سلمت عددا من المرابطات في المسجد الاقصى قرارات استدعاء للتحقيق.

وذكرت مصادر مقدسية، أن جنود الاحتلال اعتقلوا المرابطة نفسية خويص من أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب اعتقال المرابطة رائدة سعيد من المسجد.

وأثناء خروجها من باب حطة، أوقفت قوات الاحتلال المرابطة هنادي الحلواني، وسلمتها قرار استدعاء للتحقيق، إلى جانب احتجاز هويتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل خمسة آلاف أسير وأسيرة داخل السجون تحت ظروف غير لائقة.