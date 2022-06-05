الجزائر تشق طريقها نحو كأس أمم إفريقيا 2023

شق المنتخب الجزائري طريقه نحو التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2023، بفوزه على ضيفته أوغندا 2 مقابل صفر، أمس السبت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

ويُشار إلى أنه على ملعب "5 يوليو" في العاصمة الجزائرية، حملت ثنائية "محاربي الصحراء" توقيع عيسى ماندي (28)، ويوسف بلايلي (80).

وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الجزائري أول 3 نقاط له في التصفيات ليعتلي صدارة المجموعة، فيما ظل المنتخب الأوغندي بلا نقاط في قاع الترتيب.

وكانت قد شهدت المباراة سيطرة جزائرية خالصة، وسط تألق بلايلي لاعب بريست الفرنسي، الذي شكّل مصدر إزعاج وخطر كبيرين للأوغنديين في الرواق الأيسر.

وبعد محاولات عدة، افتتح رجال جمال بلماضي التسجيل، بعدما نفذ بلايلي ركلة حرة وصلت إلى إسلام سليماني الذي حولها رأسية قوية ارتطمت بالعارضة، قبل أن تصل إلى ماندي، الذي أسكنها الشباك بكتفه (28).

جدير ذكره أنه تحصل منتخب أوغندا على ركلة جزاء، انبرى لها فاروق ميا، غير أن حارس المرمى مصطفى زغبة تألق في صدها (33).