صور.. سبب وفاة سفير ايران محمود دعائي وموعد الدفن ويكيبيديا .. طبيعة المرض

سبب وفاة سفير الثورة الإسلامية الايرانية محمود دعائي وموعد الدفن ويكيبيديا ، وبعد أن اصدر اليوم الاحد الموافق 5-6-2022 نبأ وفاة محمود دعائي سفير ايران لدى العراق فقد شهد محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة جدًا يريد من خلالها الباحثين التعرف على طبيعة المرض الذي ألم به ، وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل التي توضح لكم كامل التفاصيل ولقد وضعنا لكم صور عن المرحوم في ثنايا السطور .

ولقد وضع الفريق سبب وفاة سفير الثورة الإسلامية الايرانية محمود دعائي وموعد الدفن ويكيبيديا في ظل استمرار عمليات البحث الذي يجريها المواطنون عبر محركات الانترنت لمعرفة التفاصيل كاملة حول طبيعة المرض وموعد التشييع ، كما شهدت المنصات الرقمية تغريدات يدعو فيها الكتاب الله عزوجل بالرحمة له ، وفيما يلي التفاصيل:

سبب وفاة سفير الإيراني محمود دعائي

ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل حول الإجابة عن سبب وفاة سفير الإيراني لدى الايراني محمود دعائي ، حيث توفى عن عمر يناهز 81 عاما ، نتيجة إصابته بأزمة صحية ألمت به خلال الأيام الأخيرة.

موعد الدفن السفير الايراني محمود دعائي

وعن موعد تشييع جنازة السفير الإيراني محمود دعائي فإنه من المتوقع ان يتم خلال الساعات المقبلة حيث يجري التجهيز لذلك ، كما ومن المقرر ان يشارك في جنازاته شخصيات مرموقة .

وفاة سفير ايران محمود دعائي

السفير الايراني محمود دعائي ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سبب وفاة سفير الإيراني محمود دعائي وضعنا لكم معلومات إذ يعد عالم الدين وناشط سياسي إيراني بارز، وكان قد شغل عدة مناصب منذ انتصار الثورة الإسلامية.

ونستكمل معكم باقي المقالة ، إذ أن الراحل محمود دعائي قد شغل منصب نائب في البرلمان لـ 6 دورات ورئاسة مؤسسة اطلاعات الإعلامية، كما أنه يعد أول سفير إيراني لدى العراق بعد انتصار الثورة الإسلامية خلال عامي 1979 و1980.

⭕️ وفاة السفير الايراني الاسبق لدى العراق محمود دعائي عن عمر ناهز 81 عاما.



-شغل الراحل عدة مناصب منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران منها نائب في البرلمان لـ 6 دورات ورئيس مؤسسة اطلاعات الاعلامية والسفير الايراني لدى العراق في1979 -1980.#Iran #IranProtests pic.twitter.com/rsebSV2lRY — منار الموسوي🔸 (@zi3e_r) June 5, 2022

كما كان المرحوم السيد محمود دعائي نائباً في البرلمان لمدة 24 عاماً والعضو المنتدب لصحيفة اطلاعات لمدة 42 عاماً.