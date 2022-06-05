الأسير الكابتن كفاح حطاب يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاحد: إن الأسير الكابتن كفاح حطاب (62 عامًا) من طولكرم، دخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله عام 2003، وهو محكوم بالسّجن المؤبد مرتين.

وأضاف نادي الأسير، أن الأسير حطاب قبل اعتقاله كان يعمل طيار، حيث التحق بالطاقم الجوي للرئيس الشهيد ياسر عرفات، وهو يحمل رتبة عقيد وتخرج من مدرسة الطياران اليوغسلافية.

الأسير حطاب يعتبر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وهو خاض العديد من الإضرابات؛ لانتزاع أبسط حقوقه وإجبار إدارة سجون الاحتلال على معاملته كأسير حرب وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالأسرى.