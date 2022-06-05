إعلان الفائزين بجوائز مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام

توج مهرجان العودة الدولي للأفلام بدورته الثانية التي جاءت بعنوان "سيف القدس" الفائزين بجوائزه المختلفة عن فئات الأفلام الطويلة والقصيرة والمتوسطة، وأفلام الموبايل، يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022م، في مدينة غزة، بحضور نخبوي كبير يضم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر وفصائل العمل والوطني والإسلامي وشخصيات أكاديمية وإعلامية ولفيف من المؤسسات الصحفية في غزة.

وكان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أطلق المهرجان بدورته الثانية مطلع شهر يناير الماضي.

وبدورها أشارت رئيسة المهرجان أ. أمية جحا إلى أن: "هذه الفكرة جاءت لتفتح آفاقًا جديدة في مجال التوثيق الفني لمراحل الشعب الفلسطيني المفصلية ولتعزز دور الشباب في مسيرة النضال الوطني من بوابة العمل الوثائقي".

وكرمت إدارة مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام كلًا من عائلة شهيد معركة سيف القدس الصحفي "يوسف أبو حسين" وشهيدة ذكرى المعركة الصحفية في قناة الجزيرة "شرين أبوعاقلة".

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة التحضيرية أ. سمير محسن: "ان هذا المهرجان هدف إلى الإحاطة بكل تفاصيل المعركة البطولية والإنسانية والاجتماعية ومكانة مدينة القدس وضواحيها عبر رؤى متعددة من الإفساح للمخرجين والمؤسسات الإعلامية في الداخل والخارج لرواية المعركة ببصماتهم الخاصة".

وقد أقرت لجنة التحكيم جائزة خاصة لإحدى الأفلام المتنافسة حملت اسم الصحفية الشهيدة "شرين أ[و عاقلة" حاز عليها فيلم "رجائي في القدس" للمخرج المقدسي "محمد الكومي"، وحاز على المركز الثاني عن فئة الأفلام الطويلة فيلم "الشارع الشهيد" للمخرج "أيمن العمريطي"، وفيما حصد المركز الأول عن فئة الأفلام المتوسطة "فيلم في عين العاصفة" المخرج الجريح "مؤمن قريقع"، ونال جائزة المركز الثاني عن ذات الفئة فيلم "بنك الأهداف" للمخرج "رشدي السراج".

أما فئة الأفلام القصيرة فقد حصد جائزة المركز الأول عنها فيلم "شاهد على الحقيقة" للمخرجين "حمزة رضوان" و "حسين زقوت"، فيما حصد المركز الثاني عن ذات الفئة فيلم "قصة محمد النجار" من انتاج "وزارة التربية التعلم".

أما فئة أفلام الموبايل فقد حصد جائزة المركز الأول عنها فيلم "11" للمخرج "أنس ريحان"، فيما حصد المركز الثاني عن ذات الفئة فيلم "الشاهد" للمخرج "محمد أسعد محيسن".

وخصت إدارة المهرجان بعض الأفلام بجوائز تشجيعية، نال أولها جائز أفضل تصوير فيلم "سؤال مشروع" لصحيفة فلسطين، وعن جائزة أفضل مونتاج فيلم "ناجون من الموت" للصحفي "يحيى اليعقوبي"، وعن جائزة أفضل إخراج فيلم "في عين العاصفة" للمخرج الجريح "مؤمن قريقع".

ويأتي هذا المهرجان لترسيخ دور الفن في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وحلمه بالعودة عبر ابراز الأفكار الفنية الإبداعية في مجال الأفلام الوثائقية والروائية الملتزمة بالقيم الوطنية والمهنية.