اضبط تردد قناة روتانا دراما وسينما على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات HD 2022 ، وفي جميع البلدان يبحث المتابعين عن تردد قناة روتانا دراما وسينما ما دفع فريق فلسطين اليوم بحرص شديد في كتابة هذه المقالة التي توصلكم إلى الإشارة كاملة بحيث يمكن لجميع السادة الكرام الوصول إليها بكل سهولة تامة مع خطوات ضبطته على شاشات التلفاز ، وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة روتانا سينما HD 2022

القمر الصناعي للقناة: نايل سات. في مصر

تردد القناة: 12226.ِ

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

استقطاب القناة: أفقي.

نمط القناة: DVB-S

التعديل: QPSK

تردد قناة روتانا سينما 2022 نايل سات EGY

القمر نايل سات، التردد، (11296)، معامل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، الجودة: HD، معامل تصحيح الخطًأ: 4/3. وهذا تردد مغاير للأعلى.

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات 2022

القمر: عرب سات

تردد القناة: 11843

ترميز القناة: 27500

إستقطاب القناة: أفقي

جودة القناة: HD

معامل التصحيح: 4/3

تردد روتانا سينما 2022 KSA HD

المكان: السعودية

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

استقطاب القناة: أفقي.

نمط القناة: DVB-S

التعديل: QPSK

تردد قناة روتانا دراما HD الجديد

كما وضعنا تردد قناة روتانا دراما الجديد HD ، على قمر نايل سات: التردد: 11296. الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي H. معامل التصحيح: 3/4. الجودة: SD. على قمر عرب سات: تردد: 11843. ترميز: 27500. استقطاب: أفقي H. معامل تصحيح: 3/4. الجودة: SD. على عرب سات: تردد: 10890. ترميز: 27500. استقطاب: أفقي H. معامل تصحيح: 3/4. الجودة: HD.

قناة روتانا دراما

ونشير لكم في هذه المقالة التي تناولنا فيها تردد قناة روتانا سينما دراما عن أن القناة اتخذت شعار قد علق في أذهان الكثير من الناس وهو الكرة الخضراء التي تحوي حرف الراء داخلها وتم تعديله أخيرا إلى كرة فضية اللون وبها حرف الراء باللون الأزرق؛.