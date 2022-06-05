طريقة تحضير الكب كيك بالشوكولاته، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من الوصفات للأكلات والحلويات، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الكب كيك بالشوكولاته، وهي من الحلويات التي يفضلها الكثيرون وهي سريعة التحضير، لذا تحرص الكثير من السيدات على تحضيرها في المنزل؛ لاسعاد أطفالهم، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة تحضير الكب كيك بالشوكولاته

الكب كيك

ويعد حلو الكب كيك واحد من أكثر الحلويّات انتشاراً وشهرةً في جميع أنحاء العالم، ويعود السبب في هذا الإنتشار لطعمه المختلف والمميز عن الحلويات الأخرى، ويمكن صنعه بالعديد من الحشوات والطرق.

طريقة تحضير الكب كيك بالشوكولاته

مقادير الكب كيك بالشوكولاته

- ½ 1 كوب دقيق منخول

- 1 كوب حليب سائل

- ¾ كوب بودرة الكاكاو غير محلّى

- ½ 1 كوب سكر

- ¼ كوب زبدة

- 2 بيض

- 1 ملعقة صغيرة بايكينج باودر

- ¾ ملعقة كبيرة فانيلا

- ½ ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير الكب كيك بالشوكولاته

طريقة الكب كيك بالشوكولاته