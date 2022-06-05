البرلمان العربي يدعو لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وقال البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ55 للنكسة، إنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي، بالتمسّك بخيار "حل الدولتين"، وصولا إلى استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، وحق إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها مدينة القدس.

وأشار إلى أن ذكرى النكسة هذا العام تأتي بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي على مدينة القدس والمسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية، وتصاعد وتيرة الإستيطان من خلال التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد المواطنين.