نادي الأسير: الاحتلال يواصل عزل الأسير ربيع أبو نواس

تواصل إدارة سجون الاحتلال، اليوم الاحد، تنفيذ جريمة العزل الانفرادي بحق الأسير ربيع أبو نواس (33 عاما) من بلدة سنجل في ظروف خطيرة رغم استمرار تفاقم وضعه الصحيّ والنفسيّ.

وأكد نادي الأسير، في بيان له، أنّ إدارة السّجون لا تكتفي بعزله، بل تتعمد نقله المتكرر من عزل إلى آخر، وعرقلة زيارة عائلته له، ما يُساهم في تفاقم وضعه خاصة أنه معزول عن رفاقه الأسرى بشكل تام.

وشدد النادي على أن استمرار عزله هو بمثابة عملية قتل بطيء في ظل المعطيات التي ترد حول ما آل إليه وضعه الصحيّ والنفسيّ.

ويُشار إلى أنه قضى الاسير أبو نواس أكثر من 20 شهرًا في العزل الانفرادي منها 14 بشكل متواصل، وبعد جهود بذلها رفاقه الأسرى تم إنهاء عزله منتصف العام الماضي، إلا أن إدارة السجون عزلته مجددا قبل نحو 7 أشهر.

جدير ذكره أن الأسير أبو نواس تعرض لعملية تنكيل ممنهجة استمرت منذ شهر شباط عام 2020، بعد أن واجه الأسرى عملية قمع واسعة في سجن "عوفر"، خلالها اعتدت عليه قوّات القمع وأُصيب بجروح، ونُقل لاحقًا إلى العزل الانفرادي.