الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق رفح والوسطى

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، النار تجاه المزارعين شرق منطقتي رفح والوسطى شرق القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية فيما يسمى بموقع "صوفا" شرق محافظة رفح فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه المزارعين في المنطقة.

وفي ذات الإطار أشارت المصادر، إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل ما يسمى بموقع "أبو مطيبق" شرق مخيم المغازي وسط القطاع، أطلقوا النار تجاه رعاة الأغنام شرق المخيم واجبروهم على الانسحاب من المنطقة.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع تتعمد يوميا بإطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شرق القطاع وتمنعهم من ممارسة مهنة الزراعة.