رابط الحصول علي رقم جلوس الثانوية العامة 2022 في جمهورية مصر العربية

أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 بكود الطالب ، اقترب موعد امتحانات الصف الثالث الثانوية 2022 “الثانوية العامة” في جمهورية مصر العربية، و تزداد عمليات البحث في الوقت الحالي من قبل الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية عن رقم الجلوس الخاص بهم من أجل إحضار والتقدم للامتحانات ، فقد يتم الحصول على رقم الجلوس الخاص بالطلاب وذلك من خلال زيارة موقع بوابة وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي ، وسيتم إدخال كود الطالب وبعض البيانات الأخرى حتي تتمكن من الاستعلام والحصول علي رقم الجلوس بكل سهولة ممكنة.

و حدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم موعد أول أيام امتحانات الثانوية العامة حيث ستبدأ يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022 لتكون المادة الأولي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسوف تنتهي الامتحانات رسمياً يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 لتكون المادة الأخير الأحياء للشعبة العلمي والفلسفة لشعبة أدبي” ، وإليكم في الفقرة التالية رابط الحصول علي أرقام جلوس الثانوية العامة 2022.

رابط الحصول علي رقم جلوس الثانوية العامة 2022

أولاً قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم “من هنا“.

ستظهر أمامك خانة “بوابة الثانوية العامة”.

في الخطوة التالية عليك بكتابة كود الطالب الخاص بك للحصول علي استمارة التسجيل.

الضغط على أيقونة أرقام الجلوس وكلمة عرض.

قم باختيار المحافظة والإدارة التعليمية.

سيتم استظهار رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل مجاني.