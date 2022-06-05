اسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 5 يونيو 2022

شهدت أسعار الذهب استقراراً في سوريا في تعاملات اليوم الأحد 5 يونيو/حزيران 2022، رغم تسجيل المعدن النفيس خسائر أسبوعية عالميًا.

والبورصات العالمية تشهد عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 149.640 ألف ليرة (59.56 دولار).

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، مسجلًا نحو 130.938 ألف ليرة (52.12 دولار)، وفقا لمنصة " gold-price-today.com" المختصة بأسعار الذهب.

وبقي متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، عند نحو 112.232 ألف ليرة (44.67 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 87.291 ألف ليرة (34.74 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.653 مليون ليرة (1852 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.047 مليون ليرة (416.93 دولار).